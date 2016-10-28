В Roshen рассказали, сколько денег получили от российских активов

Украинская кондитерская корпорация Roshen в 2014-2016 годах получила 72,06 млн долл. дивидендов от работы ее производственных площадок на российской Липецкой кондитерской фабрике и перечислила с этой суммы налоги в государственный бюджет Украины в размере 125,63 млн грн, сообщила пресс-служба корпорации.

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«За период 2014-2016 гг. корпорация Roshen получила и вывела в Украину 72,06 млн долл. дивидендов от работы липецких активов. С этой суммы в бюджет Украины было выплачено 125,63 млн грн налогов», - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что оставшиеся средства из этой суммы корпорация отправила на благотворительность. В частности, 165,9 млн грн Roshen направил на строительство киевского театра на Подоле, который планируется открыть весной 2017 года, 54 млн грн – на проект помощи национальной детской специализированной больнице и поликлинике «Охматдет» и 17,1 млн грн – на строительство вольеров в Черкасском зоопарке.

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Справка УНИАН. Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

В начале апреля разразился «офшорный скандал» из-за обнародования результатов финансовых расследований Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину. Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал президент Украины Петр Порошенко. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время Порошенко и его советники уверяли, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или выполнения любых других обязательств.