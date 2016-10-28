Порошенко одобрил продление моратория на продажу земли до 2018 года

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, соответствующий закон №5123-1 «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель» возвращен в парламент с подписью президента.

В документе отмечается, что срок действия моратория будет автоматически продлен до вступления в силу законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель. Проект этого закона сейчас разрабатывается Министерством аграрной политики и продовольствия совместно с другими ответственными ведомствами.

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По мнению авторов, принятие этого закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения и установить четкий правовой механизм функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал УНИАН, за принятие законопроекта №5123-1 «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель» за основу и в целом проголосовали 297 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 15 лет. Срок его действия истекает 1 января 2017 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

При этом МВФ рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 6 октября. За него проголосовали 297 народных депутатов.