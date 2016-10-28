В Roshen говорят, что Липецкая фабрика оказалась в заложниках у Путина

Об этом заявил президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский, слова которого цитирует пресс-служба корпорации.

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"Для нас удивительно, что такая крупная фигура, как президент Российской Федерации, интересуется такими мелкими вещами, как жизнедеятельность нашей фабрики в Липецке. Более того, мы были лучшего мнения о его спецслужбах, так как они должны были его известить о том, что Петр Алексеевич не является собственником Липецкой фабрики, ведь он подписал договор о передаче своей доли в "Рошен" в независимый траст в январе этого года", - сказал Москалевский.

"Выступление господина Путина на заседании клуба "Валдай" только подтвердило для нас то, что мы и так знали еще с 2014 г. – за всеми проверками, уголовными делами и арестом имущества, из-за которого мы не можем продать фабрику, стоит он. Вот кому должны позвонить 1100 уволенных сотрудников, граждан РФ, которых нам пришлось сократить из-за спада производства. Он держит наши липецкие активы в заложниках на своей территории, а мы выводим все дивиденды, полученные от них, и вкладываем их в благотворительные проекты и наше производство в Украине. И вложим все, до последней копейки. Это лучшее применение, которое может быть", - добавил президент корпорации.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственных площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акций Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Москалевському (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

Сегодня, 28 октября, в корпорации заявили, что в 2014-2016 годах она получила 72,06 млн долл. дивидендов от работы ее производственных площадок на российской Липецкой кондитерской фабрике и перечислила с этой суммы налоги в государственный бюджет Украины в размере 125,63 млн грн.