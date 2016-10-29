На Днепропетровщине благодаря антирейдерской операции вернули владельцу активов на 250 миллионов гривень - Луценко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как установлено в ходе расследования, неизвестные лица с помощью поддельных документов в городе Киеве перерегистрировали право собственности четырех фермерских обществ "Земля", "Александро-Владимирское", "Орион" и "Победа-Агро", потом с вооруженными "тітушками" захватили предприятия. Позже с помощью собственной и восторженной сельскохозяйственной техники они собрали урожай подсолнечника и зерновых на сумму около 50 млн грн.

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В результате проведенных 30 обысков настоящему владельцу возвращены основные средства стоимостью около 250 млн грн, в том числе 33 единицы сельскохозяйственной техники, а также 2 тысячи тонн изъятого у злоумышленников зерна, которое они не успели реализовать. Следственные действия продолжаются.

"Мы планируем дать оценку бездеятельности всех правоохранительных органов области на заявления потерпевших", - резюмировал Луценко.