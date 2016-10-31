В Украину пытались ввезти 29 тонн зараженных мандаринов из Турции

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии мандаринов из Турции весом 28,73 тонны, которая была заражена средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба ведомства.

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«21 октября 2016 года при проведении фитосанитарного контроля в Одесском морском торговом порту был обнаружен отсутствующий на территории Украины карантинный организм - средиземноморская плодовая муха (личинки в живом состоянии) в грузе мандаринов происхождением из Турции весом 28,73 тонны. Зараженный груз возвращен», - говорится в сообщении.

С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Турцию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Госпродпотребслужба ликвидировала партию салата из Польши весом 4,7 тонны, которая была заражена западным цветочным трипсом.

С начала года Госпродпотребслужба неоднократно сообщала о предотвращении попадания в Украину импортных партий зараженных вредителями овощей преимущественно из Турции.

Средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30 до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов.

Взрослые мухи, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.