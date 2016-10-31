В супермаркетах начали продавать гречку от государства: "Аграрный фонд" вышел на рынок с собственной ТМ

Публичное акционерное общество "Аграрный фонд", занимающееся форвардными закупками, вышло на розничный рынок гречки с собственной торговой маркой для стабилизации цен на рынке и уже начало продажи своего продукта в национальных торговых сетях Украины, сообщила пресс-служба госпредприятия.

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«ПАО «Аграрный фонд» вышел на розничный рынок гречки с собственной торговой маркой. Продажа гречки в килограммовых упаковках уже началась в национальных торговых сетях Украины... Сначала мы наладим сотрудничество с крупнейшими национальными торговыми сетями, затем - с региональными», - приводятся в сообщении слова председателя правления госпредприятия Андрея Радченко.

Пресс-служба отметила, что первая партия гречки «Аграрного фонда» составила 20 тонн. Согласно планам предприятия, ее реализация будет происходить по рыночным ценам.

«Цена нашей гречки будет рыночной. Мы поставили минимальную наценку - около 5%, поскольку ПАО «Аграрный фонд» - государственное агропредприятие, и одной из наших задач является стабилизация цен на рынке. Такая ценовая политика «Аграрного фонда» будет в определенной степени удерживать цену на всем рынке гречки», - цитирует пресс-служба Радченко.

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Согласно сообщению, после вывода на розничный рынок гречки, госпредприятие планирует в ближайшее время выйти с собственной ТМ на розничный рынок овсяных хлопьев и смеси хлопьев.

Пресс-служба напомнила, что в декабре 2015 года ПАО «Аграрный фонд» впервые вышел на розничный рынок муки с собственной ТМ.

Как сообщал УНИАН, в начале года гречка значительно подорожала, и на полках супермаркетов в Киеве ее цена достигала 50 грн/кг. Эксперты считают, что это связано с низким предложением крупы на рынке. За последние пят лет валовой сбор гречихи на зерно в стране уменьшился более чем вдвое - до 128 тыс. тонн в 2015 году с 282 тыс. тонн в 2011 году. Основной причиной этого стало сокращение посевных площадей под культурой в указанный период - до 133 тыс. га с 311 тыс. га.

Аграрный фонд был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.

В 2015 году «Аграрный фонд» сократил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом в 4,3 раза - до 154,6 млн грн. Чистый доход госпредприятия в прошлом году составил 2,9 млрд грн, что на 3,7% больше, чем в 2014 году.