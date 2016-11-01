В России вступил в силу запрет на соль из Украины, Евросоюза и США

С 1 ноября соль официально попадает в список продуктов, поставки которых запрещены российскими властями в рамках продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года в отношении США, Украины и стран Евросоюза, сообщает Русская служба Би-би-си.

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До введения эмбарго одним из основных импортеров соли в Россию была Украина. По данным Федеральной таможенной службы, в 2015 году из Украины было ввезено 864,2 тыс. тонн соли (49,1% в общем объеме импорта). Главным поставщиком соли в России являлась украинская компания "Артемсоль".

По данным Росстата, производство соли в России по итогам прошлого года составило 880,6 тыс. тонн (68,1% годового потребления).

В 2014 году Россия запретила ввоз ряда продуктов питания из некоторых стран Запада в ответ на санкции со стороны США, Канады и ЕС, введенные против российских чиновников, политиков, бизнесменов и компаний из-за аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.