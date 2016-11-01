Украина увеличила экспорт фруктов на 38%

Украина в январе-сентябре 2016 года увеличила поставки фруктов на внешние рынки на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 98 тыс. тонн, сообщается в аналитических материалах ассоциации «Укрсадпром».

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«По данным официальной статистики, на 1 октября текущего года наша страна поставила на внешние рынки 98 тыс. тонн фруктов, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

При этом в ассоциации сообщили, что больше всего Украина экспортировала переработанные фрукты (сырые, вареные или мороженые), объем поставок которых за отчетный период составил около 31 тыс. тонн. Экспорт дынь и арбузов за 9 месяцев 2016 года составил 21 тыс. тонн, грецких орехов - 26 тыс. тонн, яблок - 10 тыс. тонн.

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Согласно сообщению, общая выручка от поставок продукции группы «Съедобные плоды и орехи» составила 104 млн долл. США. При этом львиную долю доходов украинские экспортеры получили от грецких орехов (48 млн долл. США) и переработанных плодов и ягод (39 млн долл. США).

Отдельно в ассоциации отметили экспорт яблок, объем которого за 9 месяцев текущего года уже вдвое превысил показатель за весь 2015 год.

«Что касается ключевого продукта отечественной садоводческой отрасли - яблок, то их экспорт в натуральном и стоимостном выражении уже вдвое превысил объемы за весь прошлый год. К тому же, сбор урожая еще продолжается, поэтому стоит ожидать дальнейшее увеличение экспорта до конца года», - говорится в сообщении.

Однако прогнозируемые объемы поставок яблок на внешние рынки по итогам 2016 года в сообщении не приводятся.

По данным ассоциации, экспортная цена украинских яблок в этом году продолжает держаться на стабильном уровне и составляет 210 долл. за тонну. Основными импортерами отечественных яблок являются Беларусь, Грузия и Ливия, которые постепенно заменяют потерянный российский рынок для украинских производителей.

Согласно сообщению, несмотря на рост экспорта, Украина все равно имеет отрицательное сальдо во внешней торговле яблоками и грушами, из чего следует, что наша страна больше импортирует заграничных фруктов, нежели экспортирует отечественных. В ассоциации это объясняют тем, что в Украине не хватает хранилищ для овощей и фруктов, а потому аграриям трудно хранить.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2016 году будет полностью обеспечена основными видами овощей и фруктов благодаря урожаю на уровне прошлого года. Ожидаемое валовое производство плодов и ягод по всем категориям хозяйств в Украине в 2016 году составит около 2,2 млн тонн, в том числе семечковых – 1,45 млн тонн, из которых 1,21 млн тонн яблок, 0,18 млн тонн груш и 0,06 млн айвы.

По данным Государственной службы статистики Украины, валовой сбор плодов и ягод в прошлом году по сравнению с 2014 годом вырос на 7,2% и составил 2,14 млн тонн. Винограда было собрано 376,1 тыс. тонн, что на 13,7% меньше, чем в 2014 году.