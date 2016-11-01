Украинские заводы уже произвели 1 миллион тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения по состоянию на 31 октября переработали 7,1 млн тонн сахарной свеклы и произвели 1,04 млн тонн сахара, что на 29% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и составляет около половины от прогнозируемого Министерством аграрной политики и продовольствия общего объема производства сахара в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017), сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

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Согласно сообщению, выход сахара увеличился на 0,3%.

При этом пресс-служба не уточнила показатели сахаристости и валовой сбор сахарной свеклы за отчетный период.

В ассоциации напомнили, что в этом году производственный сезон начался 20 августа, и сейчас работает 41 сахарный завод мощностью около 162,5 тыс. тонн в сутки.

По итогам 2016-2017 МГ «Укрцукор» прогнозирует производство сахара на уровне 2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что в 2016-2017 МГ украинские заводы произведут 1,8-1,85 млн тонн сахара. Учитывая уровень переходных остатков, в министерстве ожидают, что предложение на рынке сахара превысит 2 млн тонн, а потребность внутреннего рынка будет ниже - на уровне 1,6 млн тонн.

В текущем 2016-2017 МГ квоты на производство сахара в Украине получили 44 завода против 37 в прошлом сезоне.