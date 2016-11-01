Аграрии Днепропетровской области завершили сев озимых культур под урожай 2017 года.

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Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Днепропетровской областной государственной администрации.

По данным ОГА, в текущем году аграрии области увеличили посевы озимой пшеницы на 7%, или 30 тыс. га по сравнению с 2015 годом - до 480 тыс. га.

По словам начальника управления агропромышленного развития ОГА Вадима Удовицкого, вчера, 31 октября, в регионе полностью завершен сев озимых на площади 630 тыс. га.

Кроме пшеницы аграрии области засеяли более 62 тыс. га ячменем и 2,6 тыс. га – рожью.

Озимым рапсом засеяно почти 62 тыс. га.

«В 2015 году посеву озимых мешала сильная засуха. В этом году влаги достаточно. На некоторых полях мы уже получаем всходы зерновых. Надеемся, что погода зимой и весной будет благоприятной для развития озимых», - отметил Удовицкий.