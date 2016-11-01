Аграрии Днепропетровской области завершили сев озимых
В текущем году аграрии области увеличили посевы озимой пшеницы на 7%, или 30 тыс. га по сравнению с 2015 годом - до 480 тыс. га.
Аграрии Днепропетровской области завершили сев озимых культур под урожай 2017 года.
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Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Днепропетровской областной государственной администрации.
По данным ОГА, в текущем году аграрии области увеличили посевы озимой пшеницы на 7%, или 30 тыс. га по сравнению с 2015 годом - до 480 тыс. га.
По словам начальника управления агропромышленного развития ОГА Вадима Удовицкого, вчера, 31 октября, в регионе полностью завершен сев озимых на площади 630 тыс. га.
Кроме пшеницы аграрии области засеяли более 62 тыс. га ячменем и 2,6 тыс. га – рожью.
Озимым рапсом засеяно почти 62 тыс. га.
«В 2015 году посеву озимых мешала сильная засуха. В этом году влаги достаточно. На некоторых полях мы уже получаем всходы зерновых. Надеемся, что погода зимой и весной будет благоприятной для развития озимых», - отметил Удовицкий.