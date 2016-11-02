В Полтавской области зафиксировали новый случай чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС), который произошел 2 ноября в Полтавской области.

Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель от АЧС двух свиней на предприятии "Маяк" в селе Сосновка Гадячского района. Всего, по данным ведомства, в этой компании содержится 723 единицы свиней.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Гадячской райгосадминистрации планирует провести заседание и утвердить план действий по ликвидации АЧС, определить границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

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В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

По данным Госпродпотребслужбы, всего с начала 2016 года в Украине зарегистрированы 72 вспышки АЧС, в том числе в Одесской (19 случаев), Николаевской (13), Харьковской (8), Полтавской (7), Сумской (5), Волынской, Кировоградской (по 4), Ривненской (3), Черниговской, Хмельницкой (по 2), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Винницкой областях (по одному).

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.