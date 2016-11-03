Украина сократила экспорт свинины в 20 раз

Украина в январе-сентябре 2016 года сократила экспорт свиного мяса в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до около 2 тысяч тонн, сообщила пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

Согласно сообщению, экспорт свинины за аналогичный период прошлого года составлял около 41 тысячи тонн.

Пресс-служба пояснила, что на объемы экспорта отрицательно повлияла потеря российского рынка и эпидемия чрезвычайно опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС), которая усложняет поиск новых партнеров на мировых рынках.

По данным экспертов, за отчетный период Украина экспортировала около 18 тысяч тонн живых свиней, что составляет около 2,02 миллиона долларов. На сегодняшний день основным импортером отечественных свиней является Грузия. При этом Украина поставляет на внешние рынки всего 0,2% от общих объемов своего поголовья.

Читайте такжеВ Украине инициируют создание ветеринарной полиции по примеру Италии

Как сообщал УНИАН, по данным АСУ, на 1 января 2016 года в Украине насчитывалось 7,1 миллиона голов свиней, из которых 3,4 миллиона голов содержались в хозяйствах населения.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом сельхозпредприятия нарастили количество свиней на 3,5% - до 582,2 тысячи тонн в живом весе, а реализация на убой выросла на 6% - до 547,8 тысячи тонн.

В прошлом году на внутреннем рынке было реализовано 775 тысяч тонн свиного мяса, что на 10% меньше, чем в 2014 году, и на 22% меньше, чем в 2013 году.

В 2015 году Украина экспортировала рекордный объем свинины, из которого 96%, или 27 тысяч тонн, было поставлено в Российскую Федерацию.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.

С начала 2016 года в Украине зарегистрировано больше 72 случая АЧС, в то время как в 2015 году было зафиксировано 40 вспышек.