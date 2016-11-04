Канада заинтересована в импорте украинской органической продукции – Минагропрод

Канада положительно оценила качество украинской органической продукции и высказала заинтересованность в ее импорте, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на советника по коммерческим вопросам посольства Канады в Украине Клинта Мартина.

"Клинт Мартин заверил, что канадские бизнесмены заинтересованы в экспорте украинской сельскохозяйственной продукции, например, органической, благодаря ее качеству и конкурентоспособности на канадском рынке. Поэтому канадская сторона готова оказывать техническую помощь для развития этой отрасли в Украине", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что канадские партнеры также заинтересованы в развитии украинской отрасли животноводства и генетики, и готовы ее поддерживать.

Согласно сообщению, помимо прочего, наша страна уже сегодня может экспортировать в Канаду не только сырье, но и высококачественную переработанную продукцию с добавленной стоимостью.

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Как сообщал УНИАН, 11 июля Украина и Канада подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Церемония состоялась в Киеве в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 19 сентября правительство Канады внесло документ в парламент.

Соглашение предусматривает асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.

По данным Федерации органического движения Украины, наша страна занимает 22-е место в мире по площадям, занятым под органическим производством. Украинские фермеры, которых в 2015 году насчитывалось 210, выращивают биопродукцию на 410 тысяч га.