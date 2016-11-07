Советник Миклош: эффект от открытия рынка земли в Украине составит $1,5 миллиарда в год

Ежегодный экономический эффект от отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и, как следствие, открытия рынка земли в Украине составит около 1,5 млрд долл., сообщил в ходе пресс-конференции сопредседатель Стратегической группы советников по вопросам реформ при Кабинете министров Иван Миклош.

Читайте такжеВ Кабмине объяснили, как долго будет действовать в Украине мораторий на продажу земли

«По оценкам Всемирного банка, у вас огромный потенциал. Если рынок земли будет открыт, ежегодный экономический эффект для Украины составит около 1,5 млрд долл. в форме дополнительных инвестиций, доходов собственников земли и так далее», - сказал он.

По словам Миклоша, украинское правительство понимает это и поддерживает идею открытия земельного рынка, но выступает за то, чтобы это происходило постепенно.

«Премьер-министр предлагает, чтобы был принят закон, который создал бы условия для постепенного внедрения рынка земли… Сейчас мы создаем рабочую группу при участии представителей Минагропрода, Минэкономразвития, Всемирного банка, украинских экспертов из Национальной академии наук», - сказал советник.

По его словам, новосозданная группа разработает соответствующий законопроект, который заложит предпосылки для максимально безболезненной отмены моратория на куплю-продажу сельхозземель.

В то же время, Миклош отметил, что не согласен с рядом экспертов, которые утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями. В качестве примера он привел опыт Словакии. «В Словакии на 10 лет был введен мораторий, который два года назад отменили – и ничего не произошло. Только 5-7% земель находятся в собственности иностранцев», – сказал Миклош, добавив, что рынок земли способствует привлечению значительных инвестиций в экономику.

По словам стратегического советника, иностранный инвестор, желающий купить украинскую землю, должен создать в Украине легальную компанию, которая будет осуществлять свою деятельность на законных основаниях. Более того, мнение о том, что сразу после открытия рынка земли селяне начнут за бесценок продавать свои паи, – ошибочно, считает Миклош.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. 28 октября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Согласно существующему законодательству, срок действия моратория будет автоматически продлен до вступления в силу законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель. Проект такого закона сейчас разрабатывает Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с другими ответственными ведомствами, при этом предполагается запуск рынка не самой земли, а только прав ее аренды.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.