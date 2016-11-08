Эксперты назвали продукты, которые подорожают в ноябре

Эксперты прогнозируют в текущем месяце рост цен на овощи, яблоки, мясо и молоко, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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«В ноябре текущего года прогнозируется постепенный рост цен на овощи и яблоки... Также ожидается повышение цен на мясо… Возможен также дальнейший рост цен на молоко», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, овощи и яблоки могут подорожать в среднем на 3-7% в связи с завершением сбора данной продукции.

Рост цен на мясо обусловлен в первую очередь увеличением спроса на эту продукцию по причине предстоящих новогодних и рождественских праздников. Однако пресс-служба не уточнила, насколько могут вырасти цены на эти товары.

Согласно сообщению, молоко подорожает в связи с повышением стоимости сырья и производственных ресурсов, а также сезонным сокращением производства на 15%. По данным ассоциации, сейчас закупочные цены на молоко высшего сорта составляют около 8 грн за килограмм.

По прогнозам УКАБ, стоимость сахара, масла и гречки в ноябре будет относительно стабильной благодаря увеличению объемов производства в разгар сезона переработки.

Также, по данным пресс-службы, ожидаются существенные изменения в стоимости хлеба, однако в сообщении не уточняется, в какую сторону.

Тем временем в октябре текущего года по сравнению с сентябрем, согласно экспертным данным, стоимость яблок выросла на 7%. Цены на говядину за отчетный период почти не изменились, в то время как стоимость свинины и курятины снизилась на 4% и 1% соответственно, что связано с сокращением спроса. Стоимость молока в октябре выросла на 4% в связи с ростом цен на сырьевое молоко. Вместе с тем цены на масло, хлеб и гречневую крупу не изменились, а сахар подорожал на 2%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом составила 1,8%, в то время как предыдущие три месяца подряд потребительские цены снижались в отношении месяц к месяцу.

В годовом выражении, к сентябрю 2015 года, инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-сентябре, потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.