Глава Минагропрода намерен создать группу по решению логистических проблем с экспортом зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой инициирует создание рабочей группы с участием представителей Министерства инфраструктуры и "Укрзализныци" для решения проблем, связанных с отгрузкой украинского зерна на экспорт, сообщила пресс-служба ведомства.

"Мое предложение: давайте создадим рабочую группу. С привлечением руководства Мининфраструктуры и "Укрзализныци". И решим эту проблему. Экспорт имеет перспективы для роста. Если сегодня мы не внесем коррективы, завтра будет еще больше осложнений", - приводятся в сообщении слова министра.

Пресс-служба отметила, что, учитывая тенденцию к наращиванию объемов экспорта украинских зерновых, нашей стране необходимо решить ряд проблем с его транспортировкой. В частности, повысить потенциал железнодорожного транспорта, активизировать ремонт автомобильных дорог, а также развивать речной транспорт.

По данным министерства, на текущий момент наибольшую долю в структуре перевозок украинского зерна занимает железнодорожный транспорт, который перевозит около 63% грузов. Автомобильный транспорт перевозит 31-32% этой продукции, речной- 4-5%.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых из Украины в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 - июнь 2017) составит более 40 миллионов тонн.

С начала текущего маркетингового года зернотрейдеры отправили на внешние рынки более 10 млн тонн зерна, что на 0,5 миллиона тонн превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее ряд профильных ассоциаций и предприятий жаловались на недостаточное количество имеющихся в распоряжении "Укрзализныци" вагонов-зерновозов для осуществления перевозок зерновых железнодорожным транспортом в пиковый период экспорта. Также зернотрейдеров не устраивает норма, запрещающая движение транспортных средств фактической массой более 40 тонн по дорогам общего пользования и более 24 тонн по дорогам местного значения.