Кабмин повысил минимальную розничную цену на водку до 70 гривень

Кабинет министров Украины повысил минимальную розничную цену на водку до 69,78 грн с 55 грн.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Минимальная цена на 0,5 л водки в 40 градусов составит 69,78 грн», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

По словам Кубива, такое решение базируется на экспертных расчетах и прошло все необходимые процедуры согласования в стенах правительства.

«Необходимость корректировки минимальных цен обусловлена тем, что действующий уровень, введенный в сентябре 2015 года, не соответствует затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в конце августа предложило повысить минимальные розничные цены на алкоголь. Минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь были установлены в 2008 году. Эксперты утверждают, что такое ценовое регулирование помогает избежать распространения некачественной продукции на рынке. В ассоциации «Укрводка» неоднократно отмечали необходимость повысить минимальные розничные цены, поскольку они не соответствуют нынешнему уровню затрат на производство качественного алкоголя.

Действующая минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л составляет 54,9 грн, вина в стеклянной таре объемом 0,7 л – 27 грн.