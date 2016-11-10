В Украине прогнозируют подорожание хлеба к концу года

Цены на основные виды хлебобулочных изделий в Украине до конца года могут вырасти на 15-18% в связи с растущей себестоимостью продукции, сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Владимир Череда.

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«Такие сегодня рыночные реалии, что производителям хлеба необходимо пересматривать цену, и пересмотр цены произойдет в пределах 15-18%. Вот такой будет рост цен», - сказал он.

По словам Череды, речь идет о ценообразовании на промышленных предприятиях, которые работают на общих условиях налогообложения, входят в состав ассоциации и занимают около 40% на украинском рынке хлебобулочных изделий.

В первую очередь, по словам эксперта, рост цен на хлеб будет вызван подорожанием муки, которая является главным ингредиентом в изготовлении этой продукции и занимает около 38-43% в структуре себестоимости.

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Череда отметил, что с конца прошлого года цены на муку высшего сорта выросли на 13,7%, первого сорта – на 14%, второго – на 17% и стоимость ржаной обдирной муки увеличилась на 21%. Подорожание муки, в свою очередь, было вызвано ростом цен на пшеницу и рожь.

Кроме того, по данным эксперта, стоимость масла и дрожжей за отчетный период выросла на 7%, соли – на 17,2%.

Также на стоимость хлеба влияют растущие расходы производителей на электроэнергию (29,5%) и логистику (10,4%).

Череда отметил, что рост цен на хлебобулочные изделия также вызван тем, что большинство элементов, влияющих на себестоимость продукции, являются валютными составляющими.

«Формирование цены на хлеб привязано по всем составляющим, как ни странно, к курсу валюты… Все оборудование, которое используют пекари, закуплено преимущественно в Европе. То есть все запчасти, ремонт – это прямая привязка к курсу. Энергоносители тоже привязаны», - сказал Череда, добавив, что на цену хлеба также влияет повышение минимальной заработной платы на хлебопекарнях, которая с сентября увеличилась на 18%.

Эксперт уточнил, что по состоянию на сегодня средняя цена ржано-пшеничного хлеба по Украине составляет 10,56 грн.

По прогнозам Череды, производство и среднее потребление хлеба в Украине по итогам 2016 года останется на уровне прошлого года.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, инфляция в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8%, к октябрю 2015 года - до 12,4%. С начала года, в январе-октябре, потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.

По итогам 2015 года украинские предприятия произвели 1,21 млн тонн хлеба, что на 9,9% меньше показателя за 2014 год. Объем производства муки по итогам 2015 года составил 2,02 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем в 2014 году.

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) – это действующий ассоциативный орган, созданный для координации совместных действий в направлении усиления рыночных позиций предприятий-членов ассоциации, активной защиты и лоббирования их интересов на всеукраинском и региональных уровнях. ВАП создана в 2003 году и на сегодняшний день насчитывает порядка 60 членов.