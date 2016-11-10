В Украину не пустили 3 тонны зараженного шалфея из Молдовы

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии шалфея из Молдовы весом 3 тонны, в которой был обнаружен карантинный организм – сорго алепское (гумай), сообщила пресс-служба ведомства.

"4 ноября 2016 года в Киевской области при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Киев-столичный" в грузе плодов шалфея весом 3 тонны происхождением из Молдовы был обнаружен карантинный организм – сорго алепское (гумай) (Sorghum halepense (L.) Pers.). Этот вредный организм ограниченно распространен на территории Украины", – говорится в сообщении.

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Ведомство возвратило зараженный груз.

С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Молдову ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Госпродпотребслужба предотвратила ввоз на территорию Украины партии салата из Польши весом 4,1 тонны, которая была заражена западным цветочным трипсом.

Сорго алепское (гумай) – это ядовитый трудноискоренимый сорняк. Входит в число 18 видов наиболее вредоносных сорняков мирового земледелия, имеет широкое распространение в странах с тропическим и субтропическим климатом. Засоряет все культуры, сады, огороды, плантации чая и цитрусовых культур, виноградники. Это теплолюбивое и влаголюбивое растение, предпочитающее рыхлые, плодородные почвы.