Цены на продовольствие в мире за год выросли на 9%

Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в октябре 2016 года составил 172,6 пунктов, увеличившись на 0,7 % с сентября и на 9,1% по сравнению с аналогичным показателем год назад.

Читайте такжеЭксперты назвали продукты, которые подорожают в ноябре

Как отмечается в сообщении ФАО, индекс продовольственных цен повышался непрерывно на протяжении всего 2016 года, за исключением небольшого падения в июле.

Октябрьский рост был, в первую очередь, обусловлен всплесками международных цен на сахар и молочную продукцию, пишет ZN.UA.

Индекс цен ФАО на сахар вырос на 3,4% в октябре. Индекс цен на молочные продукты вырос на 3,9% по сравнению с сентябрем. Индекс цен ФАО на зерно, тем временем, вырос на 1,0% в октябре, как следствие снижение предложения высококачественной пшеницы, несмотря на общее улучшение глобальных прогнозов на урожай пшеницы.

Читайте такжеРост цен в Украине ускорился до 12,4%

ФАО прогнозирует, что мировое производство зерновых в 2016 году должно составить 2 571 млн тонн, что слегка выше октябрьского прогноза ФАО и на 1,5% процента выше уровня производства в 2015 году. Общее потребление зерновых в сезоне 2016/17 теперь прогнозируется на уровне 2 562 млн тонн, что немного выше по сравнению с октябрьским прогнозом и на 1,7% выше показателя годом ранее.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз урожая зерна в Украине в 2016 году до 63 млн тонн.