Украина должна развивать переработку агропродукции - Гройсман

Украина должна увеличить глубину переработки сельскохозяйственной продукции для достижения быстрых темпов экономического роста.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Мы производим сырье, сырье поставляем за границу, оттуда закупаем технику. Я не знаю, как долго может прожить государство в таком состоянии. Если мы не возобновим внутреннее производство, если мы не углубим переработку и не создадим добавленную стоимость, мы не сможем обеспечить качественный экономический рост", - сказал он.

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По словам Гройсмана, украинские аграрии должны иметь возможность внедрять инновации в производстве и свободно экспортировать переработанную продукцию.

"Я как премьер-министр заинтересован в том, чтобы вы, производя свою продукцию, углубляли ее переработку. Я заинтересован в том, чтобы вы, используя возможности кооперации для небольших хозяйств, имели возможности стать экспортерами. Я заинтересован в том, чтобы вы насытили украинский рынок и занимали позиции на международной арене", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии за восемь месяцев 2016 года экспортировали аграрной продукции на 9,1 миллиарда долларов, что составило 40,1% от общего объема национального экспорта за этот период. В основном украинские производители экспортирую сырьевую аграрную продукцию с минимальным уровнем переработки.