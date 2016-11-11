Торговая миссия в декабре отправится в Восточную Африку для продвижения агропродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено в начале декабря организовать торговую миссию в Кению и Танзанию для продвижения на этом рынке сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщила пресс-служба Минагропрода.

"Приглашаем заинтересованных украинских аграрных производителей – экспортеров приобщиться к первой из ряда запланированных в Африку торговых миссий, которая состоится с 3 по 10 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольшим спросом на восточноафриканском рынке будут пользоваться отечественный рис, комбикорм, мясо птицы, молочные продукты, растительные масла, овощи и фрукты.

Согласно сообщению, возглавят эту миссию заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева и заместитель министра экономического развития - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Ведомство будет принимать заявки от украинских производителей на участие в торговой миссии до 17 ноября.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа Микольская сообщала, что Минагропрод рассматривает возможность организации торговой миссии в Южную Африку.

По данным Государственной службы статистики и продовольствия Украины, в 2015 году объем экспорта в Южную Африку сократился на 48,6% - до 54,4 миллиона долларов США, а импорт вырос на 14,5% - до 151,1 миллиона долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 96,7 миллиона долларов США.

Согласно данным Минагропрода, общий объем экспорта аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Удельный вес экспорта сельхозпродукции в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил рекордные 38,2%.