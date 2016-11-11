Украинские аграрии намолотили почти 60 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 11 ноября собрали урожай на площади 13,2 миллиона га, или 92% от прогноза, намолотив 58,4 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, аграрии намолотили 19,4 миллиона тонн кукурузы на зерно с площади 3,1 миллиона га (74% от прогноза).

Также аграрии завершили сбор поздних зерновых культур. Так, гречихи обмолочено 191 тысячу тонн с площади 149 тысяч га (100% от прогноза), проса – 190 тысяч тонн с 104 тысяч га (100% от прогноза).

Согласно сообщению, аграрии продолжают сбор подсолнечника, которого обмолочено 13,1 миллиона тонн с площади 5,8 миллиона га (98% от прогноза).

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Кроме того, аграрии намолотили 3,9 миллиона тонн сои с площади 1,7 миллиона га (94%), а также собрали 11,6 миллиона тонн сахарной свеклы с 244 тысяч га (83%).

Самый большой вал зерна собран в Винницкой (5,4 миллиона тонн), Одесской (4,5 миллиона тонн), и Полтавской и Харьковской (по 3,9 миллиона тонн) областях.

Самый высокий уровень урожайности зерновых наблюдался в Винницкой (64,5 ц/га), Черкасской (62,8 ц/га), Киевской (58,7 ц/га) и Хмельницкой (57,4 ц/га) областях.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит около 63 миллионов тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 миллиона тонн.