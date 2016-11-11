Украина и Беларусь договорились о сотрудничестве в аграрной сфере – Минагропрод

Украина и Беларусь договорились о сотрудничестве по ключевым направлениям в аграрной сфере с целью увеличения объемов двусторонней торговли между странами, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Трофимцеву.

"Для увеличения объемов двусторонней торговли аграрной продукцией между нашими странами члены белорусско-украинской комиссии договорились о регулярном и активном сотрудничестве между Госпродпотребслужбой Украины и соответствующими службами Республики Беларусь", - приводятся в сообщении слова Трофимцевой.

Пресс-служба отметила, что страны намерены усилить взаимодействие в сферах ветеринарного и фитосанитарного контроля, семеноводства, животноводства, сельскохозяйственной микробиологии, рыболовства и научно-исследовательской деятельности. Это позволит значительно расширить присутствие украинской и белорусской аграрной продукции на рынках друг друга. что, в свою очередь, будет способствовать росту товарооборота между странами.

"Благодаря договоренностям, которые были приняты сегодня на государственном и правительственном уровнях, мы, я надеюсь, сможем значительно увеличить показатели двусторонних торгово-экономических отношений в аграрном секторе", - цитирует Трофимцеву пресс-служба.

Читайте такжеБеларусь "помогает" соседям пережить эмбарго: поставила в Россию яблок в пять раз больше, чем собрала

По данным Минагропрода, за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот между Украиной и Беларусью вырос на 3%, или на 9,2 миллиона долларов, и составил 297,9 миллиона долларов. За отчетный период Украина поставила на белорусские рынки сельскохозяйственной продукции на 273,5 миллиона долларов. Преимущественно это были остатки и отходы пищевой промышленности, такие как шрот и жмых, а также мясо и субпродукты, подсолнечное масло, изделия из зерна и злаков, семена масличных и другое. Импорт из Беларуси за 9 месяцев текущего года вырос почти втрое – до 22,4 миллиона долларов. В основном, наша страна закупала белорусские продукты мукомольной промышленности, готовые и консервированные продукты из рыбы, овощи, зерновые злаки, какао-бобы, шоколад и прочее.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики и продовольствия Украины, в 2015 году объем украинского экспорта в Беларусь сократился на 48,2% - до 870,7 миллиона долларов США, а импорт сократился на 38,3% - до 2,4 миллиарда долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 96,7 миллиона долларов США.

Согласно данным Минагропрода, общий объем экспорта аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Удельный вес экспорта сельхозпродукции в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил рекордные 38,2%.