В Украине дешевеет "борщевой набор": цены на овощи в три раза ниже прошлогодних

За предыдущую неделю (с 05 по 11 ноября 2016 года) стоимость плодоовощной корзины упала сразу на 8,7% после снижения на 3,8% неделей ранее. Таким образом, за две недели стоимость овощей и фруктов снизилась уже на 12,5%, сообщает "АПК-информ: овощи и фрукты".

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Наиболее существенный вклад в снижение стоимости корзины на предыдущей неделе внесли овощи борщевого набора, подешевевшие на 15,1%. Впервые за длительное время в течение недели дешевели все без исключения позиции борщового набора овощей. Наиболее резкую динамику снижения показывает капуста белокочанная, уборка которой в разгаре. Картофель снизился в цене на 7,4%. В это время года предложение данной продукции, традиционно, превышает спрос.

Следует отметить, что уровень цен на все позиции борщовых овощей и на картофель находятся в настоящее время на очень низком уровне, который делает продажи не очень выгодными для производителей. Поэтому реализация продукции происходит преимущественно только в случае крайней необходимости или же для выполнения существующих контрактов.

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"Борщовый набор овощей в Украине дешевый и продолжает дешеветь. В среднем цены практически в три раза ниже, чем в прошлом году в это же время", — отмечает экономист департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Набор тепличных овощей также продолжал дешеветь на предыдущей неделе, причем снова преимущественно за счет огурца. Низкий внутренний и экспортный спрос на фоне роста поставок недорого тепличного огурца из Турции продолжали давить на рынок и вынуждали производителей снижать цены на продукцию. Цены на тепличный томат оставались без существенных изменений.

Цены на фрукты также оставались стабильными, несмотря на активную конкуренцию среди поставщиков цитрусовых на рынке Украины. На сегодняшний день основной проблемой поставщиков является прогнозирование объемов рынка Украины в предпраздничный период, чтобы избежать избыточного предложения продукции, нередко приводящего к серьезным потерям.

У производителей же яблока проблема реализации продукции стоит все более остро. Цены находятся на уровне прошлогодних, однако, на фоне возросших затрат и снизившегося курса гривны, многие садоводы заявляют об убыточности данного бизнеса. В этой ситуации яблочному бизнесу необходимо искать новые рынки сбыта продукции.