Бездумная налоговая политика приводит к тому, что даже яйца становятся для украинцев роскошью - Скоцик

Об этом в своем блоге пишет председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

За последний месяц средневзвешенные цены на яйца выросли на 54,6% - за десяток уже просят более 23 гривен. Это на 8 гривен дороже, чем еще месяц назад. По данным Госстата, самые дешевые яйца в Закарпатской области - 21,93 грн., а самые дорогие на Львовщине - свыше 25 гривен. Яйца уже продают поштучно, цена в Киеве доходит до 3,2 грн. за штуку.

«Сбываются наши наихудшие прогнозы - привычные продукты питания становятся для украинцев деликатесом. Это результат бездумной налоговой политики правительства, поддержанной депутатами», - комментирует подорожание продуктов питания лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

За прошедший месяц также заметно подорожало молоко и молочная продукция. Литр молока жирностью 2,5% уже стоит более 18 гривен. Кефир - почти 20 гривен. Килограмм сыра «Российского» за месяц подорожал более чем на 8 гривен и стоит 135 гривен. Масло прибавило в цене 14 гривен, и теперь за килограмм нужно отдать 116 гривен.

«Себестоимость производства продукции сельского хозяйства постоянно растет. Только за первое полугодие расходы на растениеводство выросли на 9%, а на животноводство - больше, чем на 20%. Если говорить о готовых продуктах, которые люди покупают в магазинах, то на цену еще влияет повышение тарифов. Когда увеличивали стоимость энергоносителей, мы предупреждали, что хваленые правительством субсидии - не выход. Ведь на продукты субсидий нет, а стоимость энергоносителей закладывается в конечный продукт для потребителей. Если власть не изменит свою политику, к сожалению, тенденция подорожания продуктов продолжится », - говорит Виталий Скоцик.

По словам политика, правительство перекладывает свою неспособность бороться с кризисом на плечи потребителей. Вместо стимулирования производства, бизнес душат налогами. В результате производство падает, а продукты дорожают.

«У людей уже нет денег покупать самое элементарное. По стандартам ООН, если человек тратит меньше 5 долларов в день - она ​​уже за чертой бедности. Большинство украинцев живут всего на 1,5 доллара в день. Чем же занимается власть в то время, когда люди вытряхивают последние копейки из чулок? Это мы прекрасно видим в электронных декларациях имущества чиновников и депутатов. Центнеры наличности под матрасами, пальто из крокодиловой кожи, собственные коллекции вин и, конечно, ценные яйца Фаберже - это прихоть российской императорской семьи», - пишет автор блога.

По его словам, когда аграрии выходили на забастовку, то заявляли: налогообложение АПК - это не вопрос бизнеса, это возможность народу покупать продукты питания. Сегодня единственный способ стабилизировать цены - это вернуть систему налогообложения, которая действовала до 1 января 2015 года, - резюмирует Виталий Скоцик.