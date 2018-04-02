Юрий Крутько: "Кировоградские ковбои" ни на кого не нападают. Они защищают себя и свою землю

Почему фермеры решили создать отряд самообороны «Кировоградские ковбои»?

В конце прошло года и в начале этого произошло невероятное событие. У нас есть сельхозпредприятие «Ассоциация «Пивденна». 4 января свыше 100 вооруженных людей, в распоряжении которых были грузовые автомобили и тракторы с прицепами, ворвались на предприятие, обезоружили охрану, разбили камеры видеонаблюдения, изъяли ключи от складских помещений и вывезли сельхозпродукцию на 50 млн грн.

В авангарде этого действа была исполнительная служба, которая руководствовалась решением одного из районных судов Одессы. Мы, когда начали разбираться, ужаснулись от происходящего. Оказывается, иск подан физическим лицом 28 декабря. А уже на следующий день суд принял решение об изъятии сельхозпродукции в пользу неизвестной компании. Причем самый «честный» суд так спешил с решением, что даже забыл указать паспортные данные истца.

Вот такие действия подтолкнули фермеров к объединению. В любой момент аналогичную схему могут применить к каждому честно работающему сельхозпредприятию. Изъять товар, а ты потом ходи и доказывай, что не верблюд.

Объединялись легко и кто-то сомневался?

Никого насильно не заставляли. Все поняли – эффективно бороться с произволом можно только тогда, когда объединимся. Ведь могут не только урожай отобрать, но и деньги. К примеру, фермер продал зерно на 20 тысяч долларов. Привозит к себе домой, а ночью на него нападают неизвестные и отнимают все до последней копеечки. Обычный разбой. И явно действуют по наводке.

Может ли себя защитить один человек? Понятное дело, что нет. Так что объединиться жизнь заставляет.

А как название придумали?

Все просто. В моем понимании, ковбои - это те, кто отважно защищал себя и своих близких, свое имущество от бандитов. Что, собственно, мы и делаем. Мы никому не угрожаем и ни на кого не нападаем. Мы защищаем свое.

Что поделать, если у нас времена такие, как на Диком Западе. Мы просто назвали вещи своими именами. Помощи от государства ждать не приходится. Вся надежда только на себя. Вот и появилось название - «Кировоградские ковбои».

Оружие есть?

А как же! Сейчас у нас свыше 60 официально зарегистрированных автоматов и более 200 гладкоствольного оружия, которое обычно используют охотники.

Сколько реально людей состоит в «ковбоях»?

Более 300 человек. И количество постоянно растет. А поначалу было до 50 человек.

Может, проще было нанять охранную компанию?

Не думаю. Поначалу были гонцы, которые предлагали свои охранные услуги. Во-первых, это ненадежно. Кто будет под пули идти за чужой урожай. Во-вторых, эти услуги еще и недёшево стоят.

Мы подумали, что свой урожай и свои предприятия мы гораздо лучше сможем защитить. Для этого выстроили четкую иерархию и систему связи. В каждом селе есть человек, который отвечает за группы людей в составе 10 человек.

Были тренировки?

Безусловно. Придумали систему коммуникаций и даже придумали свои собственные кодовые названия. Тактике нас обучали спецназовцы, в частности, те, кто прошел бои за Донецкий аэропорт. Поэтому все отработано. В течение 30 минут 120 человек готовы прибыть по первому сигналу. В течение одного или двух часов готовы подтянуться и остальные. Этого времени вполне достаточно, чтобы отбить рейдерскую атаку. Обычно на вывоз урожая у рейдеров уходит минимум день.

Но «ковбои» пока действуют только в одном районе Кировоградской области – Бобринецком. А что с остальными?

Нашим опытом уже заинтересовались в Компанеевском и Кировоградском районах. Думаю, мы сможем оказывать им помощь, а они – нам. Тем более, что у них были тоже очень шумные рейдерские атаки. Повторюсь, схема проста – физлицо подает иск, что сельхозпредприятие или фермер не рассчитались с ним, и требует изъять урожай. Суд тут же соглашается, даже не проинформировав ответчика, что такое дело слушается. Затем быстро появляются КамАЗы в сопровождении полиции или исполнительной службы и увозят урожай в неизвестном направлении. Потом иди ищи ветра в поле. Впрочем, террор на вывозе урожая не заканчивается. Есть случаи, когда поджигают имущество и даже похищают фермеров.

Есть и более изысканные методы. Захват фермерских земель происходит через повышение арендной платы или махинацию с присвоением кадастрового номера. Много случаев, когда шантажом заставляют фермеров продавать корпоративные права фермерских хозяйств.

Но такие атаки сложно осуществить без участия представителей власти?

Наверное, да. Хотя зачастую главное звено – решение суда. А какие у нас суды, особо говорить не нужно.

Тогда, как же будете действовать, если на руках у рейдеров снова будет решение суда?

Отвечать будем жестко. Вплоть до поджога машины.

Как областная власть относится к «ковбоям»? Не говорят, что молодцы?

Не говорят. Но и не мешают. Это уже хорошо. Правда, губернатор Кузьменко тоже аграрий – у него тысяч 70 гектаров земли. Так что, если у него тоже будут проблемы, то мы и ему поможем.

Игорь Николаенко