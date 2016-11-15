Украина запретила ввоз птицы из Венгрии и Болгарии

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины ввела запрет на импорт птицы из Венгрии и Болгарии в связи со вспышками заболеваний Ньюкасла и гриппа птицы в этих странах, сообщила пресс-служба ведомства.

"Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных, зарегистрированы случаи заболевания птицы болезнью Ньюкасла на территории Болгарии, а также высокопатогенным гриппом на территории Венгрии. Учитывая вышесказанное, из указанных стран запрещен импорт в Украину птицы, продуктов и сырья из них", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Госпродпотребслужбы, вспышки болезни Ньюкасла и гриппа птицы зарегистрированы также среди диких и перелетных птиц в Румынии, Польше, Нидерландах, Швейцарии, Австрии и Германии.

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В связи с этим ведомство призывает предприятия, деятельность которых связана с импортом птицы, учитывать указанную информацию.

Справка УНИАН. Болезнь Ньюкасла – это опасное вирусное заболевание птиц, которое сопровождается пневмонией, энцефалитом и множественными точечными поражениями внутренних органов. Контакт людей с инфицированными птицами может вызвать лёгкий конъюнктивит и симптомы, напоминающие грипп, но вирус Ньюкасла не представляет опасности для здоровья человека. Схем лечения этой болезни не существует, но использование профилактических вакцин и санитарных мероприятий снижает вероятность вспышек.