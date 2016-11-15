Украина экспортировала агропродукции более чем на $10 миллиардов

Украинские аграрии за девять месяцев 2016 года экспортировали аграрной продукции на 10,4 миллиарда долларов, что составило 40,2% от общего объема национального экспорта за этот период, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в структуре экспорта сельхозпродукции лидируют зерновые культуры (4,2 миллиарда долларов), жиры и масла животного или растительного происхождения (2,7 миллиарда долларов), готовые пищевые продукты (1,6 миллиарда долларов), а также живые животные и продукты животного происхождения (0,59 миллиарда долларов).

В то же время, в министерстве отметили, что за отчетный период Украина импортировала аграрной продукции на 2,78 миллиарда долларов, что составило 10% от общего объема импорта в страну.

Также сообщается, что в период с января по сентябрь 2016 года положительное сальдо внешней торговли аграрной продукцией составило 7,6 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Удельный вес экспорта сельхозпродукции в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил рекордный показатель - 38,2%.

В прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.

В то же время, согласно экспертным данным, Украина в 2015 году сократила импорт продовольствия на 41,5%, до 3,8 миллиарда долларов, в связи с низкой покупательной способностью населения и ростом цен на импортную продукцию из-за девальвации гривни.

Крупнейшими европейскими поставщиками были Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия. Вместе с тем, доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1%.