Молдова с января снимает ограничения на украинскую "молочку" и мясо

Молдова не будет продлевать торговые ограничения в отношении Украины, предусматривающие квотирование поставок молочной и мясной продукции, с 1 января 2017 года.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли Украины в Twitter со ссылкой на слова главы Минэкономики Молдовы Октавиана Калмыка в ходе встречи с главой Минэкономразвития Степаном Кубивым.

"Правительство Молдовы не будет продолжать ограничительные меры-квоты с 1 января 2017 года", - сказал Калмык.

Согласно сообщению, Кубив и торговый представитель Украины Наталья Микольская также обсудили с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом усиления сотрудничества в экономике, энергетике и инфраструктуре.

"На высоком межправительственном уровне мы можем устранить препятствия для украинских экспортеров в Молдове", - отметила Микольская.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филип договорились найти взаимоприемлемые торговые решения и восстановить торговые отношения между двумя странами, ограниченные взаимными барьерами весной текущего года.

Правительство Молдовы временно, с 27 апреля до конца этого года, ввело квоты на поставку молочной и мясной продукции украинского производства, а также установило пошлины на импорт, который будет превышать установленные квоты, чтобы защитить менее конкурентоспособного внутреннего производителя. Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ заявило, что считает такие действия нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО) и Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ, и Украина ввела ряд ответных мер. Но уже в июне текущего года Киев и Кишинев договорились о необходимости снимать ограничения, поскольку они являются контрпродуктивными.