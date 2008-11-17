В зернохранилищах Украины - 24,6 млн. тонн зерна

В Украине на 1 ноября 2008 г. в агропредприятиях (кроме малых) и в зернохранилищах и зерноперерабатывающих предприятиях хранилось 24,6 млн. тонн зерна, что на 56% больше, чем на 1 ноября 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Из этого объема - 13,9 млн. тонн пшеницы, что на 85% больше прошлого года. Непосредственно в аграрных предприятиях было 14 млн. тонн зерна (в 2 раза больше), в том числе 7,6 млн. тонн пшеницы (в 2,4 раза больше). Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 10,6 млн. тонн зерна (на 22% больше), в том числе зернохранилища – 7,2 млн. тонн (на 24% больше).

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали зернохранилища и перерабатывающие предприятия, в январе–октябре т.г. составляла 1022 грн. за тонну (в январе–октябре 2007 г. – 845 грн.). При этом на пшеницу – 995 грн. за тонну (809 грн.), рожь – 949 грн. (793 грн.), ячмень – 1122 грн. (934 грн.). В октябре т.г. эти предприятия покупали зерновые культуры в среднем по 836 грн. за тонну, что на 9% меньше, чем в сентябре, в том числе пшеницу – по 876 грн. (на 1% меньше), рожь – по 821 грн. (на 2% меньше), ячмень – по 1014 грн. за тонну (на 5% меньше).