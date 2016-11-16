Крупнейший производитель курятины в Украине отчитался об убытках в третьем квартале

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) получил в январе-сентябре 86 млн долл. чистой прибыли против 37 млн долл. чистого убытка в аналогичном периоде прошлого года.

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Согласно отчету компании, опубликованному на сайте Лондонской фондовой биржи, выручка холдинга за указанный период осталась на уровне прошлого года и составила 899 млн долл., валовая прибыль упала на 2% - до 312 млн долл., а операционная прибыль сократилась на 14% - 270 млн долл.

Показатель EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) за 9 месяцев составил 340 млн долл., что на 12% меньше, чем за январь-сентябрь 2015 года.

В июле-сентябре 2016 года МХП получил 8 млн долл. чистого убытка против 24 млн долл. чистой прибыли в том же периоде 2015 года. В то же время выручка компании в третьем квартале увеличилась на 6% - до 369 млн долл. Валовая прибыль выросла на 20% и составила 89 млн долл., а операционная – снизилась на 1%, до 79 млн долл. EBITDA в третьем квартале снизилась на 9% - до 105 млн долл., а маржа показателя сократилась на 5 п.п. – до 28%.

Экспортная выручка за 9 месяцев и в третьем квартале в частности составила больше половины от всего объема продаж – 51% и 54% соответственно. При этом годом ранее в третьем квартале экспорт принес 48% выручки, а по итогу девяти месяцев - 45%.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году МХП сократил чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2014 годом - до 126 млн долл. Выручка холдинга в прошлом году снизилась на 14% - до 1,18 млрд долл.

Холдинг намерен в 2016 году инвестировать в развитие производства 110-120 млн грн, нарастить объемы выпуска профильной продукции на 5-7% (до 595-606 тыс. тонн) и увеличить экспорт на 20-30% (до 160-170 тыс. тонн).

Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 370 тыс. гектаров.