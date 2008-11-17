Украина снизила производство сахара

В Украине в январе-октябре 2008 года производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, снизилось на 32,2% - до 782 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в октябре производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, составило 689 тыс. тонн, что на 25,8% ниже показателя за октябрь 2007 года.

Согласно официальным данным, в январе-октябре т.г. переработка тростникового сахара-сырца в Украине не осуществлялась.

В Украине производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в январе-октябре 2008 года составило 285 тыс. тонн, что на 12,7% больше показателя за аналогичный период 2007 года.

По данным Госкомстата, в октябре в Украине производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, составило 38,4 тыс. тонн, что на 9,6% больше, чем в сентябре 2008 года, и на 4,3% больше, чем в октябре 2007 года.

Как сообщили в Госкомстате, производство в Украине кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, в январе-октябре 2008 года составило 208 тыс. тонн, что на 0,8% больше показателя за аналогичный период 2007 года. В октябре производство этих продуктов составило 22,5 тыс. тонн, что на 19,2% больше, чем в сентябре 2008 года, и на 11,9% меньше, чем в октябре 2007 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2006 году производство сахара-песка, полученного из тростникового или свекловичного сахара-сырца, выросло на 23,4% - до 2 млн. 607 тыс. тонн, в том числе производство свекловичного сахара-сырца за 12 месяцев 2006 года составило 2 млн. 597 тыс. тонн, что на 36,7% выше показателя 2005 года.