Кабмин одобрил проект закона о продаже спиртзаводов

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о демонополизации спиртовой отрасли, разделении спиртзаводов на две группы и полной продаже активов отрасли. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Читайте также"Укрспирт" с начала года нарастил экспорт спирта в 10 раз

Представляя документ, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой отмечал, что спиртовая отрасль Украины на протяжении 25 лет не приносила «золотых яиц», и сейчас она «требует инвестиций в реструктуризацию, модернизацию, не говоря уже о закрытии серых и теневых сфер». «Инвесторы смогут это сделать. Если мы примем - решение (об одобрении законопроекта - УНИАН) будет историческим», - отметил Кутовой.

Он уточнил, что Кабмин предлагает объединить спиртовые предприятия в две группы и приватизировать все активы отрасли. «В первую группу войдут предприятия, представляющие наибольший интерес в контексте водочных компаний. Они получат право изготовлять пищевой спирт и спиртовую продукцию до 2022 года», - сказал министр.

Во вторую группу предприятий, по словам министра, войдут производители технического спирта и биоэтанола.

Министр также уточнил, что мощности спиртзаводов будут уточнены решением правительства. При этом примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта снизится до 12% с нынешнего показателя в более 40%.

Как подчеркнул министр, с 1 января 2023 года спиртовая отрасль будет полностью либерализирована.

Комментируя необходимость принятия документа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что законопроект позволит искоренить коррупцию в спиртовой отрасли.

«Мы не собираемся поддерживать коррупцию, и тот закон, который мы сегодня внесем, может стать основой для принятия парламентом необходимых решений, которые позволят создать конкурентную среду на рынке, побороть коррупцию и повысить эффективность управления такими предприятиями», - отметил глава правительства.

В ходе обсуждения этого законопроекта глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук добавил, что такая инициатива является очень важной для всей отрасли, и пообещал, что депутаты рассмотрят внесенный законопроект как можно быстрее.

«Я как глава профильного комитета обещаю, что мы обеспечим очень быстрое прохождение этого законопроекта в стенах украинского парламента», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, также Кутовой призывает Кабинет министров и Верховную Раду как можно скорее рассмотреть проект закона о приватизации монополиста на украинском рынке спирта – государственного предприятия «Укрспирт».

По его прогнозам, госпредприятие будет передан в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации до конца текущего года. При этом госпредприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации. Стоимость «Укрспирта» Кутовой оценивает в 200-400 млн долл.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая текущего года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу.

Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».