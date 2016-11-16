Круглый стол "Перспективы органического производства продуктов питания в Украине" (прямая трансляция)

Во время мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы аграрной тематики: Общая картина национального рынка органических продуктов питания, основные тенденции, факторы влияния, проблемы; О преимуществах органического производства; Почему стране нужно развивать это направление; О создании эффективного законодательного регулирования этого рынка; как работает национальная система маркировки органических продуктов; что еще надо сделать для активного развития этого сектора; Как побудить украинцев покупать и потреблять органические продукты; Какие стимулы должно создать государство для продвижения украинской органической аграрной продукции на зарубежные рынки.

К участию в круглом столе приглашены: Елена Ковалева, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины; Алексей Мушак, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Евгений Милованов, председатель правления Федерации органического движения Украины; Сергей Галашевский, директор сертификационного органа «Органик Стандарт»; Ксения Гладченко, директор консультационного органа «КюС»; Богдан Дрaйхаупт, представитель сертификационного органа Control Union Германия; Максим Несмеянов, руководитель союза по правам потребителей; Виталий Скоцик, председатель Аграрной партии Украины; Ирина Петренко, експерт по вопросам органического законодательства; основатель ТОВ «Старый Порицк» Валентин Обштир; представители фермерских хозяйств и ассоциаций. Модератор круглого стола - руководитель Департамента экономических новостей УНИАН Юрий Куликов.

Организатор от УНИАН - руководитель пресс-центра Ирина Головатенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 498 07 64. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.