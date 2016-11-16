Украинский чернозем пройдет переоценку: Кабмин утвердил новую методику

Кабмин утвердил новую методику нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения, призванную упростить проведение такой оценки и доступ к информации о ней.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Это упрощение расчетов при использовании методики, возможность массовой оценки и внесения в земельный кадастр, а также обеспечение возможности автоматизированной выдачи информации о нормативной денежной оценке конкретного земельного участка», - сказал министр аграрной политики Тарас Кутовой, представляя постановление.

По словам министра, упрощение методики позволит систематизировать процесс денежной оценки, устранить коррупционную составляющую в этой сфере и обеспечить корректный аудит сельскохозяйственных земель.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины (Госгеокадастр) инициировало пересмотр договоров аренды сельскохозяйственных земель государственной собственности с целью приведения их арендной ставки к рыночным условиям.

По состоянию на конец 2015 года в Украине с субъектами хозяйствования было заключено 50,8 тыс. договоров аренды сельхозземель государственной собственности, из которых больше половины - 51%, или 25,7 тыс. договоров, заключены с арендной ставкой ниже 3% от нормативной денежной оценки земли.