Китай стал мировым лидером по производству фруктов и чая

Китай по итогам 2015 года стал первой в мире страной по площади посадок и объемам производства фруктов и чая.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление заместителя министра сельского хозяйства КНР Юй Синьжуна.

По его словам, в прошлом году площадь посадок под фруктовые деревья в Китае достигла 192 миллиона му (около 12,8 миллиона га), а площадь плантаций чая - более 41 миллиона му (около 2,7 миллиона га).

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При этом, указал замминистра, объем производства фруктов составил 175 миллиона тонн, а чая - 2,25 миллиона тонн, что делает Китай мировым лидером.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году существенно нарастила объем экспорта аграрной продукции в Китай.

Сельскохозяйственный экспорт в прошлом году вырос приблизительно в два раза и составил коло 1,3 миллиарда долларов.