Украине нужна четкая стратегия развития рынка органической продукции на долгосрочную перспективу – глава Аграрной партии

Об этом сообщил глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик в ходе круглого стола в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

«Наша задача на сегодня, понимая сложность ситуации в Украине с продуктами питания в целом, поддержать органическое производство… Это огромное по своей мощности направление, о котором мы должны думать сегодня и иметь четкую стратегию его развития на много лет вперед», - сказал он.

Скоцик отметил, что по состоянию на сегодня в ведущих мировых странах производство органических продуктов питания является одним из ведущих направлений в структуре сельхозпроизводства. По мнению эксперта, для развития этого сектора в Украине, необходимо усовершенствовать законодательную базу, в частности в земельной сфере и в части налогообложения аграриев.

«Нужна прозрачная понятная налоговая система, которая будет стимулировать людей к производству… Необходимо создать условия, при которых люди, которые сейчас работают на одном только энтузиазме, относились к органическому производству с профессиональной точки зрения», - отметил Скоцик.

Основатель сельхозпредприятия «Старый Порицк» (Винницкая обл.) Валентин Обштыр, который также присутствовал на пресс-конференции, сообщил, что выращивание органической продукции способствует восстановлению плодородности почв. Кроме того, выращенные таким образом продукты питания являются намного более полезными для населения. Потому сельхозпроизводителей необходимо стимулировать переходить на органические методики производства.

«Давайте дадим органическим производителям небольшую преференцию. Например, в Европе в переходной период в первые три года на каждый гектар площади, которая переходит с обыкновенного на органическое производство, дают дотацию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Федерации органического движения Украины, наша страна занимает 22-е место в мире по площадям, занятым под органическим производством. Украинские фермеры, которых насчитывается более 210, выращивают биопродукцию на 410 тыс. га. При этом рынок внутреннего потребления органической продукции в Украине по итогам текущего года вырастет на 17,6% - до более чем 20 млн евро. Объемы экспорта органической продукции из Украины превышают внутреннее потребление и в последние годы колеблются в пределах от 35 до 50 млн евро. Украина экспортирует в основном органические зерновые, бобовые, масличные культуры, а также дикорастущие ягоды, грибы и орехи. Наращиваются поставки круп, молочной продукции и соков.