В Одесской области зафиксировали очередной случай чумы свиней

В Ананьевском районе Одесской области зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в области, по оперативным данным, в Одесской области в период 13-15 ноября в ООО "Агро-ДИС" зарегистрирована гибель 104 голов свиней различных возрастных групп.

Предприятие расположено в селе Коховка. По предварительной информации, в ООО "Агро-ДИС" содержится около 5,7 тысячи голов свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) 16 ноября установлен диагноз африканской чумой свиней.

Для координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Ананьевской райгосадминистрации, утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

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В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Справка УНИАН. С начала 2016 года в Одесской области зарегистрирован 21 случай АЧС в Раздельнянском, Овидиопольском, Савранском, Балтском, Ивановском, Любашевском, Ананьевском, Килийском, Белгородском и Беляевском районах.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.