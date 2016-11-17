В Украине сельхозпродукция подорожала на 10%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-октябре 2016 года выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 21,3%, а животноводства – на 0,4%.

В октябре по сравнению с сентябрем сельхозпродукция выросла в цене на 3,3%: растениеводческая – на 1,9%, а животноводческая – на 8,7%.

Читайте такжеЦены на продовольствие в мире за год выросли на 9%

По сравнению с октябрем 2015 средние цены прошлого месяца были выше на 17,5%. В частности, цена продукции растениеводства выросла на 24,4%, а животноводства – на 8,5%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 2015 год выросли на 54,5% по сравнению с 2014 годом. Продукция растениеводства подорожала на 67,2%, а животноводства – на 41,3%.