Рынок масличных Украины нуждается в защите - эксперт

Отмена экспортной пошлины на подсолнечник требует мер по защите внутреннего рынка Украины от дефицита семян. Такое мнение высказал УНИАН председатель правления ОАО «Креатив Групп» Юрий ДАВЫДОВ.

По мнению эксперта, правительственный законопроект о преодолении влияния мирового финансового кризиса на отечественный агропромышленный комплекс имеет однобокий подход к решению проблем масложирового рынка. Кабинет министров, предложив Верховной Раде отменить вывозную пошлину на подсолнечник, не предусмотрел никаких мер по защите внутреннего рынка от дефицита семян, с которым при либерализации экспорта масличных могут столкнуться отечественные масложировые предприятия.

"Если заградительная пошлина будет отменена, Украина начнет массированный, неконтролируемый экспорт подсолнечника. Аграрии, испытывающие финансовые трудности из-за ограниченного доступа к кредитным ресурсам и падения стоимости сельхозпродукции, будут продавать семена по любым ценам, только бы привлечь средства на проведение комплекса весенне-полевых работ", - считает Ю.ДАВЫДОВ.

Таким образом, по его словам, отмена экспортной пошлины не принесет пользы ни сельскохозяйственным производителям, ни масложировым предприятиям.

"К урегулированию ситуации на отечественном масличном рынке необходимо подходить комплексно, учитывая возможные последствия принятия однобоких решений. Если парламент отменит вывозную пошлину на подсолнечник, то для того, чтобы не было его бесконтрольного вывоза, необходимо ввести квотирование экспорта семян", - считает эксперт.

По его мнению, введение квоты на экспорт семян поможет сбалансировать спрос и предложение подсолнечника на отечественном рынке. "Я убежден, что такой путь решения проблемы будет оптимальным как для аграриев, так и для переработчиков", - отметил он.

Ю.ДАВЫДОВ считает, что для определения сбалансированного размера квоты на экспорт подсолнечника правительству необходимо провести консультации как с производителями семян, так и с масложировыми предприятиями. При этом решение о квотировании вывоза подсолнечника обязательно должно приниматься одновременно с отменой экспортной пошлины на семена и никак не позже.

Напомним, правительство на днях зарегистрировало в парламенте законопроект о введении ряда мер, направленных на преодоление последствий влияния мирового финансового кризиса на отечественный АПК. Документ, в частности, предлагает отмену до 1 сентября 2009 года экспортной пошлины на семена подсолнечника при условии вывоза его непосредственно сельхозтоваропроизводителями или закупки его у аграриев по ценам не ниже минимальных закупочных цен.