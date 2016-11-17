Украина намерена в ближайшее время начать экспорт говядины на рынок Египта

Украина намерена в ближайшее время начать экспортные поставки охлажденной или замороженной бескостной говядины на египетский рынок, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на главу ведомства.

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«Украина готова начать экспорт говядины в Египет... Согласно сообщению Посольства Арабской Республики Египет в Украине, в ближайшее время в Госпродпотребслужбу должен поступить оригинал подписанного ветеринарного сертификата на экспорт охлажденной/замороженной бескостной говядины в Египет», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для сертификации отечественной мясной продукции по стандартам исламского центра «Халяль», которая необходима для выполнения Украиной условий ввоза говядины на территорию Египта, Госпродпотребслужба должна признать этот центр. В связи с этим ведомство попросило соответствующие сертификационные центры, которые выполняют требования стандартов «Халяль», официально обратиться в Госпродпотребслужбу для прохождения официальных процедур.

«Благодаря этому станет возможным экспорт украинской продукции на рынок Египта», - цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Лапу.

Как сообщал УНИАН, в августе украинские аграрные предприятия получили разрешения на экспорт курятины в Египет. Квота на поставки составляет 12 тыс. тонн. Египет в 2015 году был вторым после Китая импортером украинской сельскохозяйственной продукции.