ЕС возобновил для Украины ограничения на импорт зерна

Украина обсуждает с Европейским Союзом возможность отмены тарифных ограничений на зерновые.

Как сообщает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий Пятницкий.

«Мы понимаем, что ЕС вернулся к пошлинам, которые существовали на зерновые до зернового кризиса. Все это правильно, никаких нарушений нет, но когда это делается во время кризиса, когда наши другие экспортные сектора упали, в первую очередь металл, а зерно, мы так гордились, что мы много его вырастили, и можем теперь заработать… а где-то на границе, условно говоря, экспортер узнает, что ему нужно платить в 7-8 раз больше”, - сказал он.

«И для экспортера это стало неприятной неожиданностью, хотя якобы если ты работаешь на этом рынке, то неожиданностей вроде и не должно быть», - добавил заместитель министра экономики.

В.Пятницкий отметил, что сейчас над этим вопросом работают специалисты с обеих сторон. Он также не смог сказать, есть ли возможность отмены такого решения для Украины.

«Посмотрим, каким будет результат, но с точки зрения сигнала, времени и места, то это не самый лучший сигнал”, - сказал В.Пятницкий.

Ранее сообщалось, что 17 октября этого года Еврокомиссия заявила о намерении возобновить импортные пошлины на зерновые из-за значительного снижения цен на зерновые на европейском рынке.

20 декабря 2007 года Совет министров по вопросам охраны окружающей природной среды ЕС отменил импортные пошлины на большинство зерновых до конца 2007/2008 маркетингового года – до 30 июня 2008 года.

Решение распространяется на все зерновые, кроме овса, гречихи и проса.

26 ноября 2007 года Еврокомиссия предложила отменить импортные пошлины на большинство зерновых из-за дефицита зерна на внутреннем рынке ЕС.

26 июня 2008 года решение об отмене импортных пошлин было продлено еще на один маркетинговый год – до 31 июня 2009 года.

До введения льготного режима ЕС имел “нулевую” импортную пошлину на пшеницу твердых сортов, высококачественную пшеницу мягких сортов, рожь и сорго. В то же время, на импорт зерновых из отдельных регионов существовали определенные квоты. Импорт сверх этих квот облагался пошлиной.

Нулевые ставки пошлин применялись к импорту твердой пшеницы, высококачественной мягкой пшеницы, ржи и сорго в рамках квот и 93 евро за тонну – если импорт превышает квоты.

Пошлина на кукурузу составляла 0 евро за тонну с 1 октября 2007 года в рамках выделенных квот, и 95 евро – в случае превышения импортных квот. Кроме того, в 2003 году были введены квоты на импорт ячменя и низкокачественной и среднекачественной мягкой пшеницы из стран СНГ. На пшеницу низкого и среднего качества годовая квота составляла 2,989 млн. тонн, из них 572 тыс. – для импорта пшеницы из США, 38,85 тыс. тонн - из Канады. Импортная пошлина на поставки зерновых свыше квот составляла евро за тонну.

Годовая квота на ячмень составляла 306,2 тыс. тонн со ставкой пошлины 16 евро за 1 тонну. Годовая квота на ячменный солод установлена в размере 50 тыс. тонн со ставкой пошлины в 8 евро/тонна.