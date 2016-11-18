Минагропрод повысил прогноз урожая зерна до рекордных 64 миллионов тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 64 млн тонн с 63 млн тонн, сообщил глава ведомства Тарас Кутовой в ходе конференции, посвященной празднованию Дня работника сельского хозяйства.

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«По прогнозам министерства, мы рассчитываем, что в этом году мы будем иметь рекордное производство зерновых культур на уровне 64 млн тонн при предварительной урожайности 44 ц/га. В целом это самый большой показатель за историю государства», - сказал он.

Кутовой добавил, что в Винницкой области аграрии собрали более 5,4 млн тонн, Одесской - 4,5 млн тонн, Полтавской и Харьковской - около 4 млн тонн, Черкасской - более 3 млн тонн, Днепропетровской - 3,7 млн тонн, Кировоградской - 3,5 млн тонн и Киевской - 3 млн тонн.

Увеличение прогноза по урожаю зерновых министр объяснил ростом объемов сбора кукурузы.

Кроме того, согласно данным Кутового, украинские аграрии в текущем году достигли самых высоких показателей урожайности по культурам. Так, урожайность кукурузы составила 63 ц/га, ячменя – 34 ц/га, ржи – 28 ц/га, гороха – 32 ц/га, подсолнечника – 22 ц/га, сои – 22 ц/га, сахарной свеклы – 477 ц/га.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал, что валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит около 63 млн тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн.

В 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 млн тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 млн тонн. Эксперты ожидают, что экспорт текущего МГ составит 41 млн тонн.