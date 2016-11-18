В Украину не пустили 46 тонн зараженных мандаринов из Турции

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины двух партий мандаринов из Турции общим весом 45,8 тонны, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Одесской области при проведении фитосанитарного контроля в Одесском морском торговом порту 15 ноября и морском торговом порту "Черноморск" 17 ноября было обнаружено отсутствующий на территории Украины карантинный организм - средиземноморскую плодовую муху (личинки в живом состоянии) в грузе мандаринов из Турции весом 24,5 тонны и 21,3 тонны соответственно", - говорится в сообщении.

С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Турцию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Читайте такжеВ Украину не пустили 3 тонны зараженного шалфея из Молдовы

Как сообщал УНИАН, 31 октября ведомство уже запретило ввоз на территорию Украины партии мандаринов из Турции весом 28,73 тонны, которая была заражена тем же карантинным организмом.

С начала года Госпродпотребслужба неоднократно сообщала о предотвращении попадания в Украину импортных партий зараженных вредителями овощей преимущественно из Турции.

Средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30 до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов.

Взрослые мухи, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.