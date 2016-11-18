Украинские аграрии уже экспортировали 16,4 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 16,4 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 9,5 миллиона тонн, кукурузы – около 3 миллионов тонн, ячменя – 3,9 миллиона тонн и других зерновых – 60 тысяч тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 131 тысячу тонн муки.

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Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 МГ (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн. Эксперты ожидают, что экспорт текущего МГ составит 41 миллион тонн.

При этом Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 64 миллионов тонн с 63 миллионов тонн.