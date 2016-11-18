Украина запретила ввоз птицы из Австрии

Вслед за ограничением ввоза птицы из Венгрии и Болгарии в связи со вспышками заболеваний Ньюкасла и птичьего гриппа в этих странах Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины ввела запрет на импорт этого товара из Австрии, сообщила пресс-служба ведомства.

"Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в течение текущего месяца зарегистрированы случаи заболевания птицы хозяйственного назначения болезнью Ньюкасла на территории Болгарии, а также высокопатогенным гриппом птицы (ВПГП) на территории Венгрии, Австрии и Германии… Украинская сторона ввела ограничения на импорт птицы из Венгрии (08.11.2016), Австрии (17.11.2016) и региона Монтана Республики Болгария (14.11.2016)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что при каждой новой вспышке ВПГП Госпродпотребслужба направляет письма в компетентные органы стран, в которых эта болезнь зарегистрирована, с просьбой предоставить подробную информацию о мерах, предпринимаемых для локализации и ликвидации вирусного заболевания. Согласно сообщению, ведомство уже получило информацию от компетентных органов Германии и Венгрии.

"По результатам изучения предоставленной информации украинской стороной будет принято решение о возможном применении ограничительных мер с учетом принципа "регионализации", - сообщила пресс-служба.

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Кроме того, по данным Госпродпотребслужбы, вспышки птичьего гриппа и болезни Ньюкасла зарегистрированы также среди диких и перелетных птиц в Румынии, Польше, Нидерландах, Швейцарии, Австрии, Германии и Хорватии. Однако если вирус обнаружен в дикой фауне, ведомство не может применить ограничительные меры по импорту.

В связи с этим ведомство призывает предприятия, деятельность которых связана с импортом птицы, учитывать указанную информацию.

Справка УНИАН. Болезнь Ньюкасла – это опасное вирусное заболевание птиц, которое сопровождается пневмонией, энцефалитом и множественными точечными поражениями внутренних органов. Контакт людей с инфицированными птицами может вызвать лёгкий конъюнктивит и симптомы, напоминающие грипп, но вирус Ньюкасла не представляет опасности для здоровья человека. Схем лечения этой болезни не существует, но использование профилактических вакцин и санитарных мероприятий снижает вероятность вспышек.

Высокопатогенный грипп птиц – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью.