РЖД повысят цены на «новогодние» билеты на 45%

В канун Нового года, 29-30 декабря, железнодорожные билеты подорожают на 45%, сообщают в ОАО "РЖД".

Определены и другие пиковые даты, кроме Нового года, когда будет происходить повышение цен на билеты в среднем на 15-20% по сравнению с обычными тарифами. Это - 6-7 января, 6-9 марта, 29 апреля-1мая, 10-11 мая, 11-14 июня, 17 июля-31 августа, 25-28 декабря.

«Российские железные дороги» на новогодние и рождественские праздники назначили 25 поездов, 8 из них – транзитные.