Кабмин уговорил НБУ пролонгировать кредиты комбанков для аграриев до 1 июня

Кабинет министров договорился с Национальным банком о пролонгации кредитов коммерческих банков для предприятий аграрно-промышленного комплекса до 1 июня 2009 года.

Об этом сегодня на заседании правительства сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. «С коммерческими банками достигнута договоренность, что кредиты будут продлены до 1 июня 2009 года, и Национальный банк поддержит эти банки рефинансированием, а также будут отработаны специальные подходы по формированию ставок таких кредитов», - сказала Ю.Тимошенко.

Она подчеркнула, что в результате таких действий удастся вывести предприятия АПК из сложной финансовой ситуации, возникшей из-за проблем с продажей зерна.

Стоит отметить, что на украинском рынке фуражной пшеницы темпы торгово-закупочной деятельности остаются низкими. Многие покупатели ввиду закрытия кредитных линий банками в октябре т.г. и недостатка оборотных средств вынуждены сокращать объемы приобретаемых партий зерна либо приостанавливать закупочную деятельность и снижать закупочные цены.

В свою очередь, владельцы зерна отмечают, что в условиях спада покупательской активности и низких цен отгрузки зерна осуществляются малотоннажными партиями.