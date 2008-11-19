ГНА будет штрафовать за продажу спиртного ниже минимальной цены

Государственная налоговая администрация Украины в г. Киеве предупреждает производителей и потребителей ликеро-водочной продукции о том, что минимальная цена водки в магазинах не может быть ниже 14 грн., коньяка 3-летней выдержки – 25 грн за 0,5 л. Коньяк "пять звезд" – минимум 32 грн.

Как сообщает пресс-служба ГНАУ в г. Киев, такие цены установлены согласно постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 г. № 957 „Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды напитков отечественного производства”.

Согласно постановлению, оптово-отпускные цены за литр 100-процентного спирта устанавливаются на уровне 58,33 грн., а в розницу – 70 грн.

Уровень минимальных цен должен рассчитываться с учетом себестоимости продукции и уплаты всех налогов.

"Сегодня в цене бутылки водки емкостью 0,5 л только налоги (акциз и НДС) составляют 5,16 грн., а это больше половины общих расходов на производство единицы продукции. Наличие в розничной торговле водки по 7-10 грн. за 0,5 л свидетельствует о ее сомнительном качестве, а также неполной уплате налогов и сборов ", - говорится в сообщении пресс-службы.

ГНАУ в г. Киеве обращает внимание на то, что за реализацию ликеро-водочных изделий в оптово-розничной торговле ниже установленной минимальной цены субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность, предусмотренную ст. 17 Закона Украины от 19 декабря 1995 года №482/95-ВP «О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» с изменениями и дополнениями, в виде штрафной санкции в размере 100% стоимости полученной партии товара, рассчитанной, исходя из минимальных оптово-отпускных или розничных цен, но не меньше 1000 грн.